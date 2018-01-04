Орловским чиновникам не удалось пустить плотины с молотка

В администрации области подвели итоги открытого конкурса.

Организатором торгов выступил областной департамент государственного имущества и земельных отношений. Потенциальным участникам было предложено 10 лотов. Каждый из них представлял собой гидротехническое сооружение (ГТС) на водном объекте. К примеру, на торги выставили плотину пруда Красноивановский в Глазуновском районе, плотину пруда Бородинский в Дмитровском районе и другие.

Все ГТС находятся в собственности субъекта РФ, то есть Орловской области. Власти пытались на торгах продать право заключения договора аренды указанного имущества. Но желающих принять участие в аукционе не нашлось. Организаторам не поступило ни одной заявки. В результате комиссия признала аукционы несостоявшимися.