В Орловской области построят только один ФАП

На строительство ФАП выделено чуть менее 8 миллионов рублей.

Объемы финансирования утверждены межведомственной инвестиционной программой «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2018 год». Согласно ей, в текущем году на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики в сельской местности будет выделено 7,8 миллиона рублей.

Из них более 5,5 миллиона будет выделено из регионального бюджета, более 2,2 миллиона добавит федеральный бюджет. Запланированного финансирования хватит на строительство только одного фельдшерско-акушерского пункта. Напомним, что правительство ушедшего в отставку Вадима Потомского обещало в ближайшие годы возвести в орловских селах 56 ФАП.

Добавим, что средства будут выделены в рамках подпрограммы «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры». Ответственным исполнителем назначен областной департамент строительства и ЖКХ.