Орловский «стрелок» не стал обжаловать приговор

Вступил в силу приговор в отношении жителя поселка Колпна.

Как сообщили в суде Колпнянского района, поставлена точка в уголовном деле жителя поселка Колпна, который устроил «разборку» в местном кафе. Преступление было совершено в июне 2017 года. Около полуночи у входа повздорили двое мужчин. Они осыпали друг друга бранью и оскорблениями — «ОрелГрад» уже рассказывал об этой истории.

Один из них съездил домой и вернулся с принадлежащим ему незарегистрированным одноствольным охотничьим ружьем. Оно было заряжено. Мужчина оставил оружие у входа, а сам вошел в кафе. Подошел к обидчику и ударил его головой по лбу. Затем отправился на улицу, взял ружье и начал поджидать оппонента. Тот не замедлил себя ждать.

Он вышел из кафе, чтобы «выяснить отношения», и увидел ствол, направленный ему в лицо. Угрозу воспринял как реальную. К счастью, до стрельбы дело не дошло, хотя предварительное следствие и квалифицировало действия обвиняемого как покушение на убийство.

Суд переквалифицировал их на статью 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). «Стрелка» приговорили к лишению свободы сроком на 1 год и 8 месяцев условно. Испытательный срок составит 3 года. Приговор суда не обжаловался и уже вступил в законную силу.