В Орле крупно оштрафовали торговцев новогодними подарками

Более 110 тысяч рублей заплатят попавшиеся на нарушениях предприниматели.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало предварительные итоги проверок, целью которых был контроль за качеством новогодних подарков. Они коснулись 18 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В частности, были исследованы кондитерские изделия, входящие в состав детских новогодних сладких подарков. Пробы изучили на санитарно-химические и микробиологические показатели, на показатели фальсификации и на соответствие маркировки.

— Все исследованные образцы пищевых продуктов отвечали нормативным требованиям по показателям качества и безопасности, — сообщили в управлении Роспотребнадзора. — Из 95 исследований проб кондитерских изделий, входящих в состав детских новогодних подарков, 1,1 процента проб не соответствовали требованиям по маркировке.

За выявленные нарушения был 21 административный протокол. Ответственность понесли 11 юридических и должностных лиц. Общая сумма наложенных на них штрафов превысила 112 тысяч рублей.