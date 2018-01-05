В Орле молодым учителям будут доплачивать к зарплате

Утвержден порядок предоставления мер соцподдержки молодым педагогам.

Соответствующее постановление подписал глава администрации Орла Александр Муромский. Документ устанавливает механизм предоставления мер социальной поддержки молодым педагогам муниципальных образовательных учреждений. Выплаты получат специалисты младше 35 лет, не имеющие педагогического стажа.

Порядок распространяется на тех, кто приступил к педагогической работе в течение года после окончания профильного учебного заведения. Постановлением предусмотрено два вида выплат. Первая – единовременная в размере 3450 рублей. Ее получат те, кто обучался профессии очно.

Размер второй выплаты составляет 1150 рублей. Она будет выдаваться ежемесячно без учета формы обучения в течение первых трех лет с момента трудоустройства работающим не менее чем на одну ставку. При смене места работы (одно образовательное учреждение Орла на другое) выплата сохраняется в течение трех лет с момента первого приема на работу по педагогической должности.

Ежемесячная выплата начисляется пропорционально количеству отработанного времени, отмечено в постановлении.