В Орле узаконили тарифы на дачные автобусы

Новые цены на билеты для дачников начнут действовать в апреле.

Администрация Орла установила регулируемые тарифы на перевозки для городского автотранспорта и электротранспорта по муниципальным маршрутам на 2018 год. Напомним, что с 1 января стоимость проезда в общественном транспорте областного центра составляет 17 рублей. И хотя о повышении цен на билеты было объявлено более месяца назад, официальное решение было принято лишь 28 декабря.

Наряду с городскими маршрутами власти утвердили тарифы для дачных перевозчиков. Стоимость проезда составит 17 рублей в черте города плюс наценка за каждый километр за чертой города, которую устанавливает областное управление по тарифам и ценовой политике. Дачные автобусы начнут работать с 15 апреля. В этом году в реестр их внесено 11:

— № 55 «Железнодорожный вокзал-Карачевские дачи»;

— № 61 «Улица 1-я Посадская – озеро «Светлая жизнь»;

— № 62 «Улица 1-я Посадская – Химмашевские дачи»;

— № 63 «Комсомольская площадь – дачи «Андриабуж»;

— № 64 «Железнодорожный вокзал – дачный массив «Платоново» — дачный массив «Кораблики»;

— № 65 «Улица 1-я Посадская – дачный массив поселка «Гать»;

— № 67 «Железнодорожный вокзал – дачный массив у Новоселовского поворота»;

— № 68 «Комсомольская площадь – Кузнецовские дачи»;

— № 69 «Комсомольская площадь – дачный массив «Кораблики»»;

— № 70 «Железнодорожный вокзал – дачный массив у д. Троицкое»;

— № 71 «Улица 1-я Посадская – дачный массив у поворота на Ступишино».