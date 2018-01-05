 

В Орловской области отменен карантинный фитосанитарный режим

5.1.2018 | 16:58 Новости, Общество

Россельхознадзор отчитался об успешной борьбе с вредителями.

В Орловской области упразднены две карантинные фитосанитарные зоны и отменен карантинный фитосанитарный режим на площади, превышающей 1000 га. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что в 2017 году контрольные карантинные фитосанитарные обследования были проведены на общей площади 110242,35 га. Наличие карантинных объектов было подтверждено на общей площади 22897,5 га.

По результатам проведенных мероприятий были упразднены две карантинные фитосанитарные зоны и отменен карантинный фитосанитарный режим: по повилике полевой на площади 82 га и по малому черному сосновому усачу на площади 1029 га.

Новых карантинных зон не установлено, добавили в ТУ Россельхознадзора.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования