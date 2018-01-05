В Орловской области отменен карантинный фитосанитарный режим

Россельхознадзор отчитался об успешной борьбе с вредителями.

В Орловской области упразднены две карантинные фитосанитарные зоны и отменен карантинный фитосанитарный режим на площади, превышающей 1000 га. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что в 2017 году контрольные карантинные фитосанитарные обследования были проведены на общей площади 110242,35 га. Наличие карантинных объектов было подтверждено на общей площади 22897,5 га.

По результатам проведенных мероприятий были упразднены две карантинные фитосанитарные зоны и отменен карантинный фитосанитарный режим: по повилике полевой на площади 82 га и по малому черному сосновому усачу на площади 1029 га.

Новых карантинных зон не установлено, добавили в ТУ Россельхознадзора.