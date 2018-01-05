В Орловской области утвердили предельные сроки ожидания «скорой»

Областные власти установили критерии доступности медицинской помощи.

Критерии установлены программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Как уже рассказывал «ОрелГрад», она была утверждена правительством региона.

Программа устанавливает сроки ожидания медицинской помощи. Так, время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи не должно превышать 20 минут с момента ее вызова при удаленности вызова не более 15 км. Если расстояние превышает 15 км, то время доезда увеличивается на 10 минут на каждые 10 километров.

Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

Сроки ожидания приема участковыми терапевтами, врачами общей практики (семейными врачами) и участковыми педиатрами не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.