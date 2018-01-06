 

Облсовет в 2018 году примет 65 законов

6.1.2018 | 16:50 Новости, Политика

Утвержден план законопроектной работы областного парламента.

Орловский облсовет народных депутатов утвердил план собственной законопроектной работы на 2018 год. Согласно ему, в будущем году парламентарии рассмотрят как минимум девять новых законов Орловской области и внесут поправки в 56 действующих.

Так, в число «новых» вошли законы «Об установлении на 2019-2021 годы налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения», «О потребительской корзине в Орловской области» и «Об исполнении областного бюджета за 2017 год».

Отредактировать планируется законы о гарантиях прав ребенка, об оплате труда работников госучреждений, о выборах депутатов облсовета и губернатора, о регулировании отношений в сфере обращения с отходами производства и потребления, об обороте земель сельхозназначения, о перемещении автомобилей на спецстоянки, об ответственности за административные правонарушения, о статусе многодетной семьи и другие.

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Орелград. 2018 год

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