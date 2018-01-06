Суд признал незаконным проведенный мэрией Орла конкурс

Арбитраж удовлетворил иск управляющей организации к чиновникам.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по заявлению открытого акционерного общества «Орелжилэксплуатация» к администрации Орла о признании недействительным открытого конкурса по отбору УК для управления многоквартирным домом. Речь идет о доме № 1 по улице Зареченской в Орле. Он был введен в эксплуатацию в июне 2017 года. Менее чем через месяц было проведено очное собрание собственников помещений, которое не состоялось из-за отсутствия кворума.

Однако затем в течение двух недель было проведено общее собрание собственников путем заочного голосования. В нем приняло участие 55,7 процента от общего количества голосов собственников. Далее был составлен протокол, который разместили на досках объявлений и внутри подъездов.

Более 50 процентов собственников решили заключить договор управления с «Орелжилэксплуатацией» сроком на три года. В администрацию Орла были направлены документы и письмо о том, что УК определена, и потому не надо проводить открытый конкурс.

Однако мэрия все-таки его провела. По мнению чиновников, на момент проведения собрания всего 26,4 процента собственников зарегистрировали право собственности в установленном законом порядке, чего недостаточно для проведения общего собрания. Победителем конкурса, а, следовательно, управляющей организацией стала «Орелжилэксплуатация» Но договор управления с ней заключили не на три, а на один год.

Компания обратилась в суд и выиграла процесс. Арбитраж пришел к выводу, что у чиновников не было правовых оснований для проведения торгов. Суд признал недействительным открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления указанным многоквартирным домом. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.