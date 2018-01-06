 

В Орловской области совершено 146 преступлений против детей

6.1.2018 | 12:56 Новости, Общество

Потерпевшими признаны 162 подростка.

Вопрос о профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Орловской области был обсужден на заседании Общественного экспертного совета при детском омбудсмене. С докладом выступил заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД Александр Калинин.

По его словам, в 2017 году несовершеннолетние совершили 171 преступление, что на 4,7 процента меньше уровня 2016 года. На 10,3 процента уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (с 29 до 26), в составе группы лиц — на 15,5 процента (с 84 до 71).

— Вместе с тем рост подростковой преступности отмечается в 10 районах области, — отметил докладчик. — Наибольший рост зарегистрирован в Новосильском (с 2 до 7) и Северном районах (с 11 до 33). Серьезную обеспокоенность вызывает высокий уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении несовершеннолетних в 2017 году в Орловской области совершено 146 преступлений, потерпевшими признаны 162 подростка. По итогам заседания принято решение о совместном с УМВД проведении разъяснительных бесед детьми и подростками об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений, сообщили в аппарате детского омбудсмена.

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