В Орловской области упал спрос на рабочую силу

Работодатели сократили количество заявок в областной базе вакансий.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области на начало декабря потребность работодателей в работниках составила 4,4 тысячи человек. Такое количество вакансий предприятия и организации региона всех форм собственности заявили в областную службу занятости. Ознакомиться с ними можно в региональном банке данных. Описание предлагаемой работы находится на официальном сайте областного управления труда и занятости.

По сравнению с предыдущим месяцем спрос на рабочую силу упал. Так, на начало ноября в банке данных находилось 5,1 тысячи вакансий. Пик пришелся на август, когда работодатели предложили орловцам 5,4 тысячи свободных рабочих мест. Как отмечает Орелстат, сейчас на учете состоят 3,8 тысячи не занятых трудовой деятельностью орловцев.

Из них 3,3 тысячи имеют статус безработного, а 2,8 тысячи получают пособие по безработице. Формально потребность в работниках перекрывает уровень безработицы. Но соискателей отпугивают низкие зарплаты, которые предлагают работодатели, и тяжелые условия труда.