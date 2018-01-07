Клычкову предложили скорректировать программу занятости

Проект документа направлен на общественную экспертизу.

Разработчиком проекта выступило управление труда и занятости. Врио губернатора Андрею Клычкову предложено утвердить новые параметры программы содействия занятости населения. Она действует с 2013 года, и за это время не раз редактировалась. Очередные поправки связаны не только с изменениями в федеральном законодательстве. Финансирование программы планируют привести в соответствие с бюджетом региона на ближайшие три года.

Как следует из проекта, с 2018 по 2020 годы на реализацию программы будет направлено около 820,3 миллиона рублей. Из них 608,8 миллиона рублей поступит из федерального бюджета. Планируется, что реализация программы позволит к 2020 году, в частности, на 16,7 процента снизить количество работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, включая смертельный и тяжелый травматизм. При этом затраты на мероприятия по охране труда в расчете на одного работника должны вырасти на 36,3 процента.