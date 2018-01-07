Орловские чиновники не признали в грунтовке школьную дорогу

Заснятая на видео «размытая дорога» оказалась самовольным проездом.

Областное управление пресс-службы обнародовало на официальном портале Орловской области ответ на информацию, появившуюся в Сети ранее. Сообщалось, что жители деревни Кукуевка Хотынецкого района сняли на видео размытый участок грунтовой дороги, по которой 12 местных учеников якобы ежедневно добираются до школы.

Ответ дан со ссылкой на администрацию Хотынецкого района. Она сообщает, что «продемонстрированная в видеоматериале дорога не является автомобильной дорогой общего пользования, является самовольно организованным проездом и не относится к школьному маршруту».

Перевозка учеников из Кукуевки до Хотынецкой школы и обратно осуществляется в соответствии с необходимыми требованиями безопасности по согласованному с органами ГИБДД маршруту, заверили чиновники.

«Указанный маршрут проходит по автомобильной дороге общего пользования местного значения в д. Кукуевка, пересекает железнодорожный переезд 62 км в пгт. Хотынец и пролегает далее по автомобильной дороге регионального значения Болхов — «Орел-Витебск», — говорится в ответе. Данный маршрут утвержден распоряжением администрации Хотынецкого района от 21 августа 2017 года № 242-р «Об открытии регулярных школьных автобусных маршрутов в 20117-2018 учебном году».