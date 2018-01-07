В Орле фирму наказали за неправильные стены и полы

Нарушения были выявлены при проведении плановой проверки.

Подробности рассказали в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора. Сотрудники этой службы провели плановую выездную проверку организации, оптом торгующей лекарственными средствами для ветеринарного применения.

В частности, был осмотрен склад, расположенный в Орле на улице 2-й Курской. В результате были выявлены нарушения закона об обращении лекарственных средств для ветеринарного применения и правил их хранения.

— Полы в помещении склада не имели ровного сплошного твердого покрытия, устойчивого к воздействию механической и влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Стены частично не имели гладкого покрытия, что исключает возможность проведения влажной уборки.

Кроме того, в обращении находился незарегистрированный лекарственный препарат для ветеринарного применения. Решением арбитражного суда, которое уже вступило в силу, фирма привлечена к административной ответственности.