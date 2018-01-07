В Орловской области активизировалась наркопреступность

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выросло почти на треть.

Орелстат со ссылкой на данные управления МВД по Орловской области обнародовал статистику правонарушений за 11 месяцев текущего года. Согласно ей, в городской местности зарегистрировано 69,3 процента всех преступлений. В общественных местах их совершено 2561, или 31,8 процента от общего числа.

— Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 28,9 процента, совершенных в крупных и особо крупных размерах уменьшилось на 22,7 процента, — отмечает Орелстат.

Кроме того, за январь-ноябрь 2017 года зарегистрировано 172 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия. Это на 1,8 процента больше, чем в 2016 году. Правоохранительными органами за отчетный период раскрыто 4088 преступлений и выявлено 3821 причастных к их совершению. Из них 2934 человека уже привлечены к уголовной ответственности.

Раскрываемость тяжких преступлений составила 37,4 процента, особо тяжких — 47,4.