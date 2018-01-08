Орловец засудил автосервис за слишком долгий ремонт

Областной суд защитил права потребителя.

Орловский областной суд поставил точку в споре автовладельца с автосервисом.

Мужчина в 2016 году приобрел в салоне автомобиль «Лексус». Ему дали трехлетнюю гарантию. Вскоре автомобиль сломался, причем произошло это сразу после того, как владелец заправил его топливом. Он обратился к продавцу, и тот отправил иномарку в свой автосервис для выяснения причины поломки и ремонта.

Машину обещали отремонтировать и вернуть хозяину в августе 2016 года. Однако мастера явно не спешили. В конце декабря 2016-го терпение автовладельца лопнуло. Он потребовал расторжения договора купли-продажи иномарки. А затем обратился в суд с иском о защите прав потребителя удовлетворить.

Заявление было удовлетворено частично. Суд взыскал с автосервиса в его пользу неустойку за нарушение срока проведения ремонта в размере 150 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей, штраф в размере 75 тысяч рублей, а также расходы на оплату услуг представителя и государственной пошлины. Всего с проигравшей стороны взыскано более 273 тысяч рублей.