Эксперты опустили Клычкова в рейтинге влияния

Из-за инвестиционного послания.

«Агентство политических и экономических коммуникаций» опубликовало рейтинг влияния глав субъектов РФ в декабре 2017 года. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков расположился в нем на 59-м месте, потеряв 5 позиций. Вместе с тем Клычков сохранил место в группе губернаторов со средним влиянием.

— Серьезно ослабевают позиции врио главы Орловской области коммуниста Андрея Клычкова (с 54-го на 59-е место), которого экспертное сообщество и медиа обвиняют в плагиате при составлении инвестиционного послания, — указано в пояснении АПЭК.

Напомним, Андрей Клычков был уличен в копировании текста инвестиционного послания у президента Владимира Путина, своего предшественника Вадима Потомского, первого вице-губернатора Александра Бударина и других спикеров. Инвестиционное послание широко рекламировалось, в том числе и в федеральных кругах.