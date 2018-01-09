В Орле наказали торговцев мехами

Роспротребнадзор подвел итоги контроля за оборотом меховых изделий.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области, в минувшем году в нашем регионе было проведено 19 контрольно-надзорных мероприятий. Всего проверено 1208 меховых изделий. Без контрольных знаков в обороте находилось 152 изделия из натурального меха на сумму 3,9 млн рублей.

— На товар был наложен арест, — сообщили в Роспотребнадзоре. – В отношении индивидуальных предпринимателей, допустивших реализацию не маркированных контрольными идентификационными знаками продукции, составлено 8 протоколов об административном правонарушении. Материалы были направлены для рассмотрения в суды.

На текущий момент судами рассмотрено 6 дел. В результате было конфисковано 127 изделий из натурального меха стоимостью 2,8 млн рублей. Два административных материала еще находятся на рассмотрении. Напомним, что в 2017 году стартовал пилотный проект по введению маркировки одежды из натурального меха контрольными идентификационными знаками.

Для маркировки используют специальные устройства с микрочипом. В нем хранится вся информация о товаре: наименование, вид меха, из которого он изготовлен, страна происхождения и производитель, торговая марка, номер декларации соответствия и другое. Отечественные меховые изделия маркируются зеленым цветом, импортные – красным.