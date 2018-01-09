В Орловской области поезд насмерть сбил ребенка

13-летний мальчик вышел из одной электрички и попал под другую.

В поселке Змиевка Орловской области электричка «Орел-Курск» насмерть сбила 13-летнего парня. Об этом «ОрелГраду» сообщили в линейном отделе МВД России на станции Орел. Трагедия произошла еще 5 января, однако известно о ней стало только сейчас.

Как установили полицейские, семиклассник ехал из поселка Поныри Курской области с соревнований по мини-футболу в сопровождении двух взрослых. В 18:45 он вышел из поезда «Курск-Орел» в Змиевке и попал под проходящий обратный поезд. Машинист применил экстренное торможение, но спасти жизнь мальчика не удалось. Отмечается, что ребенок находился в капюшоне и не заметил угрозу.