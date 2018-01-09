 

В Орловской области УМВД изъяло 700 литров алкоголя

9.1.2018 | 11:54 Новости, Общество

Продавцы нарушали законодательство о продаже спиртосодержащих напитков.

Сотрудники полиции в преддверии новогодних праздников и на каникулах проверили 726 мест торговли алкогольной продукцией, сообщили в регуправлении МВД. По итогам мероприятий было изъято более 700 литров горячительных напитков.

— Полицейские выявили 94 нарушения законодательства, регламентирующего оборот алкогольной продукции. Сотрудники органов внутренних дел составили 45 административных протоколов. Возбуждено 4 уголовных дела за совершение преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ, по 23 нарушениям проводится проверка в рамках УПК, — рассказали в полиции.

Кроме того, совместно с Роспотребнадзором УМВД добилось снятия с продажи 455 литров стеклоомывающей жидкости, о чем уже рассказывал «ОрелГрад».

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