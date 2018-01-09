В Орловской области упал ИПП

Индекс промышленного производства составил 96,2 процента.

В Орловской области в январе-ноябре 2017 года индекс промышленного производства составил 96,2 процента, в том числе в обрабатывающих производствах – 93,5 процента. Для сравнения: в целом по России указанные показатели за отчетный период составили 101,2 и 100,4 процента соответственно. Об этом сообщается в оперативном бюллетене социально-экономического развития, который выпускает областное правительство.

Из документа следует, что объем отгруженных товаров собственного производства в Орловской области в действующих ценах сложился в сумме 98,3 миллиарда рублей, или 93,9 процента к соответствующему периоду 2016 год. В обрабатывающих производствах показатель составил 84,2 миллиарда рублей, или 92,3 процента по отношению к 2016 году.