 

Орловчанка не сумела отсудить просроченное пиво

10.1.2018 | 17:30 Новости, Общество

Арбитраж Центрального округа отклонил жалобу орловской бизнес-леди.

Арбитражный суд Центрального округа в Калуге оставил без удовлетворения кассационную жалобу жительницы Орловской области. Женщина зарегистрирована в качестве ИП. В Свердловском районе у нее есть торговая точка. В прошлом году магазинчик с проверкой посетили сотрудники полиции и управления Роспотребнадзора.

На прилавке нашли пиво и пивные напитки с истекшим сроком годности. На ИП завели административное дело и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Просроченный товар был конфискован. Владелица магазина прошла три судебные инстанции, пытаясь признать постановление об административном правонарушении незаконным и недействительным. Но успеха не снискала. Суд счел, что проверяющие действовали строго в рамках закона.

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