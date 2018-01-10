В Орле осудили мужчину, убившего двух возлюбленных

Областной суд рассмотрел дело о жестоком убийстве.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, на скамье подсудимых оказался житель Орловского района Игорь Куликов. Его признали виновным в убийстве сожительницы. Преступление произошло на бытовой почве. Мужчина и женщина вместе распивали спиртное. Вспыхнула ссора. Женщина начала оскорблять сожителя.

Поначалу он терпел, а затем взял черенок от лопаты и буквально забил им любимую до смерти. Потом отправился к соседу, все рассказал и попросил вызвать полицию. При вынесении приговора было учтено его криминальное прошлое. Дело в том, что с возлюбленной Куликов расправился не впервые.

В 2000 году он совершил аналогичное преступление. Распивал спиртное с любовницей. Девушка пригрозила, что расскажет об их связи его жене. В ответ он нанес ей несколько ударов ножом в грудь, а бездыханное тело сбросил тело в мусорную яму и засыпал землей. Осудили его только в 2006 году, дали 9 лет лишения свободы. В 2013-м Куликов освободился условно-досрочно. Тогда же познакомился с очередной жертвой.

Суд наказал его лишением свободы на 9 лет и 6 месяцев. Первые 3 года он должен отбыть в тюрьме, остальную часть срока — в исправительной колонии особого режима. В качестве дополнительного наказания ему ограничили свободу сроком на 1 год. Кроме того, суд взыскал с Куликова 1 миллион рублей в пользу матери убитой — в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением.