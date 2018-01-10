 

В Орле знак «40» на Раздольной меняют на «60»

10.1.2018 | 14:19 Новости, Общество

ГИБДД признала свою ошибку.

Знак «Ограничение скорости 40 км/ч», который появился на днях на улице Раздольной на участке от Металлургов до Маринченко, меняют на «Ограничение скорости 60 км/ч». Об этом сообщил очевидец в Telegram-канале «ОрелАвтомобильный». Уведомление о фотовидеофиксации нарушений остается — водителям, нарушившим скоростной режим, грозит штраф.

Появление знака «40» вызвало бурю негодования у автомобилистов, которые не понимали, почему по качественно уложенной асфальтом и освещенной улице нужно ехать на низкой скорости.

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Орелград. 2018 год

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