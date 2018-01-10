«Зеленстрой» начал валить деревья в Орле

10 января МУП «Зеленстрой» приступил к выполнению муниципального контракта по сносу аварийных деревьев, сообщили на предприятии. Цена контракта составляет 1,3 млн рублей из бюджета Орла. Сегодня рабочие трудились на улице Карачевской.

— Вырубке подлежат деревья с отклонениями в развитии, пораженные болезнями. На деревьях в хорошем состоянии удаляются часть ствола или ветки, которые могут быть опасными для окружающих, — пояснили в «Зеленстрое».

Напомним, предприятие смогло выбраться из предбанкротного состояния и начало выращивать лук и огурцы.