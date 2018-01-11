Известный режиссер может стать орловским чиновником

Юрия Грымова называют кандидатом на пост начальника управления культуры Орловской области.

Режиссер Юрий Грымов, известный своим теплым отношением к Орловской области, может быть назначен начальником управления культуры региона, утверждает «Вечерний Орел». По информации собеседника издания, для этого «есть веские основания».

Юрий Грымов посещал Орловскую область в декабре 2017 года уже после назначения врио губернатора Андрея Клычкова. Тогда он учил местных деятелей культуры общаться с чиновниками. Кроме того, Юрий Грымов был гостем фестиваля «Мумуfest» летом 2015 года, а в 2016 году снимал в Орловской области фильм по пьесе Чехова «Три сестры».

Сейчас управление культуры Орловской области возглавляет Дмитрий Моисеев.

ИА «Орелград»