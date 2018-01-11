 

Известный режиссер может стать орловским чиновником

11.1.2018 | 16:54 Культура, Новости, Политика

Юрия Грымова называют кандидатом на пост начальника управления культуры Орловской области.

Режиссер Юрий Грымов, известный своим теплым отношением к Орловской области, может быть назначен начальником управления культуры региона, утверждает «Вечерний Орел». По информации собеседника издания, для этого «есть веские основания».

Юрий Грымов посещал Орловскую область в декабре 2017 года уже после назначения врио губернатора Андрея Клычкова. Тогда он учил местных деятелей культуры общаться с чиновниками. Кроме того, Юрий Грымов был гостем фестиваля «Мумуfest» летом 2015 года, а в 2016 году снимал в Орловской области фильм по пьесе Чехова «Три сестры».

Сейчас управление культуры Орловской области возглавляет Дмитрий Моисеев.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования