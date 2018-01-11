 

«Орелстрой» обновит состав руководителей

11.1.2018 | 11:42 Новости, Общество

Крупнейший застройщик проведет внеочередное заседание совета директоров.

Как сообщает «Коммерсант», 5 марта созывается внеочередной совет директоров ПАО «Орелстрой». В повестке дня значатся досрочное прекращение полномочий и избрание новых членов совета. Окончание приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров «Орелстроя» — 2 февраля.

«Совет директоров крупнейшего строительного холдинга Орловской области ПАО «Орелстрой» продолжает обновление списка аффилированных с обществом лиц, — также пишет «Коммерсант». По открытым данным ПАО, список вновь пополнили компании и фирмы, зарегистрированные в столице и связанные с финансовыми рынками».

Из списка аффилированных лиц ПАО «Орелстрой» исключены пять граждан: Алексей Макаров, Владимир Шматко, Геннадий Трифонов, Анатолий Репин и Роман Псарев. Включены двое: Ольга Дорожок и Игорь Шереметьев.

ИА «Орелград»

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