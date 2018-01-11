 

Орловского футболиста заподозрили в употреблении допинга

11.1.2018 | 14:26 Новости, Спорт

FIFA запросила пробы футболистов пятилетней давности.

Международная федерация футбола запросила у Российского антидопингового агентства допинг-пробу бывшего футболиста «Крыльев Советов» (Самара), уроженца Орловской области Петра Немова. Речь идет о периоде с 2012 по 2013 год. В клубе уже успели заявить, что уверены в чистоте своих спортсменов.

Сам Немов заявил, что попадание в список вызывает у него только улыбку.

— В те года я пробы раз пять сдавал, и претензий не было. А сейчас вдруг появились. Это все политическая игра. Нелепость. Хочется им нас как-то обидеть. Не знаю, как в других видах спорта, а в футболе допинг – не помощник. Ну что он тебе даст? Суперменом не сделает, мяч на голове ты носить не будешь, — цитирует футболиста «ОрелСпорт».

Петр Немов выступал за «Крылья Советов» в 2002-2006 годах, а также в 2012-2014 гг. Сейчас он завершил карьеру.

ИА «Орелград»

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