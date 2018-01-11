Под Орлом прокурор защитил право граждан на хорошую дорогу

Суд обязал власти райцентра Верховье отремонтировать проезжую часть.

Верховский районный суд удовлетворил исковые требования местной прокуратуры, которая выступила в защиту прав неопределенного круга лиц. Как следует из иска, ранее в поселке была проведена проверка с участием сотрудников полиции. На одной из центральных улиц были произведены замеры и выявлены дефекты.

Акт обследования, составленный сотрудником ОГИБДД, гласит, что асфальтобетонное покрытие проезжей части имеет многочисленные повреждения — выбоины, сколы, трещины и пучинообразования. Их размеры превышают максимально допустимые ГОСТом. Это создает угрозу для участников дорожного движения.

Суд обязал администрацию Верховья до 1 июля 2018 года привести полотно автомобильной дороги протяженностью 630 метров в соответствие с требованиями ГОСТ и восстановить дорогу тем же видом покрытия, свойства которого были утрачены, то есть асфальтобетонным.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»