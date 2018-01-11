В Орле парень подарил девушкам украденную косметику

Для осуществления романтического замысла ему пришлось разбить витрину.

В Орле полиция задержала 20-летнего парня, который украл бижутерию и косметику и раздарил награбленное девушкам. Об этом сообщили в УМВД по Орловской области.

Его целью стал один из магазинов в орловском торговом центре. Утром продавцы обнаружили вскрытую витрину и недостачу товара. Найти воров помогла запись с камеры видеонаблюдения — момент кражи попал в кадр. Полицейские узнали в преступнике 20-летнего молодого человека, имевшего проблемы с законом.

— Сотрудники отдела уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого. Тот не стал отрицать своей причастности к произошедшему и пояснил, что подарил похищенное девушкам, — рассказали в полиции. — В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИА «Орелград»