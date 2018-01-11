В Орле парня будут судить за уклонение от армии

Уголовное дело на него заведено по двум статьям.

В Орле дело уклониста от армии направлено в суд, сообщили в прокуратуре Орловской области. Парень обвиняется в совершении двух преступлений — «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы» и «Использование заведомо ложного документа».

Следствие установило, что обвиняемый принес в военкомат по Северному и Железнодорожному районам г. Орла медицинские справки, в которых содержались сведения о наличии у него заболеваний. На деле молодой человек был здоров, но медкомиссия присвоила ему категорию «Не годен».

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказала старший помощник прокурора области Елена Семина.

ИА «Орелград»