 

Орловчанка дошла до суда из-за шума от новой школы

12.1.2018 | 13:28 Новости, Общество

Необычное гражданское дело рассмотрел суд Железнодорожного района.

Как пояснили в суде, жалобу в управление Роспотребнадзора подала местная жительница. Она проживает по соседству со школой № 51 по улице Полковника Старинова. Напомним, что это учреждение было создано в 2015 году. Женщина пожаловалась на непрекращающийся шум от работы вентилятора, установленного в школьном бассейне. Роспотребнадзор подал иск к застройщикам — АО «Жилстрой» и МКУ «Управление капитального строительства города Орла».

«В ходе слушания подтвердился факт превышения предельно допустимого уровня шума от работы вентилятора бассейна, в связи с чем, исковые требования были удовлетворены», — сообщили в суде Железнодорожного района.

Ответчиков обязали в течение 30 дней со дня вступления в законную силу решения суда выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума от работы вентилятора до гигиенических нормативов. Решение обжаловано не было и уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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