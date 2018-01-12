Сегодня москвичей начнут кормить орловскими продуктами

Открывается павильон.

12 января в московском ТЦ «Фуд Сити» откроется торгово-выставочный павильон Орловской области, сообщили в пресс-службе администрации региона. В торжественном мероприятии планируется участие первых лиц.

Товаропроизводители Орловской области смогут представить свою продукцию, а жители столицы — оценить и попробовать ее. Таким образом планируется организовать прямой диалог производителя и покупателя и обеспечить москвичей дешевыми орловскими продуктами.

Справочно «ФУД СИТИ» — крупнейший оптово-розничный продовольственный центр России, входящий в холдинг «Киевская площадь». Продовольственный центр расположен в Москве на Калужском шоссе, 900 м от МКАД. Его общая площадь составляет 91 гектар. Основная цель агрокластера «ФУД СИТИ» — гарантировать сбыт своей продукции сельхозпроизводителям и обеспечить жителей столицы свежими товарами. В настоящее время оборот продуктов оптово-розничного центра составляет 1,8 млн тонн в год или пять тысяч тонн в сутки.

ИА «Орелград»