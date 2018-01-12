Стало известно, когда закончат затянувшийся капремонт на улице Ленина

В Орле утвержден план-график капитального ремонта.

Региональный фонд капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах утвердил график завершения работ на объектах, включенных в программу 2016-2017 годов. В частности, в него попали дома на улице Ленина в Орле, капремонт которых вызвал много критики и вопросов.

Как следует из документа, работы проводило ООО «Реставратор». В ноябре 2017 года договоры с ним были расторгнуты. Часть работ осталась невыполненной. Например, в доме № 21 по улице Ленина не выполнен капремонт системы холодного водоснабжения, канализации и электрики на общую сумму более 850 тысяч рублей.

В доме № 37 не отремонтирована электропроводка на 326 тысяч рублей, в доме № 28 не выполнен капремонт подвального помещения на сумму более 3,2 миллиона рублей. Завершить работы планируется в июле 2018 года. В настоящий момент проходит квалификационный отбор подрядных организаций. В феврале-марте будут проведены аукционы.

ИА «Орелград»