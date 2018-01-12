В Ливенском районе в ДТП пострадала семилетняя девочка

Госпитализация ей не потребовалась.

Утром 12 января в поселке Совхозный Ливенского района в ДТП пострадала семилетняя девочка, сообщили в УМВД по Орловской области. Авария случилась в 7:40 на перекрестке трассы «Орел-Тамбов» и улицы Школьной.

44-летний водитель «Фольксвагена Поло» ехал по второстепенной дороге и не предоставил приоритет автомобилю ВАЗ-21099, который двигался по трассе в сторону Орла. Судя по снимкам с места происшествия, удар пришелся иномарке в водительскую дверь.

В результате ДТП травмы получила семилетняя пассажирка «Поло». Госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»