 

В Орловской области под лед провалился пенсионер

12.1.2018 | 17:19 Новости, Происшествия

Мужчину спасли.

12 января орловские спасатели вытащили из воды провалившегося под лед мужчину. ЧП произошло в Дмитровском районе на пруду близ деревни Горбуновка.

В МЧС позвонил рыбак и сообщил, что пожилой мужчина провалился под лед, но сумел выбраться наружу. Замерзая, он пошел обратно. На место как раз прибыли спасатели, но пенсионер вновь провалился и уже не смог вылезти. Один из пожарных подобрался насколько можно близко и кинул мужчине спасательный круг.

Пожилой мужчина зацепился за него, и его вытащили на берег. Спасенного передали медикам, которые диагностировали «переохлаждение».

ИА «Орелград»

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