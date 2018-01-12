В Орловской области под лед провалился пенсионер

Мужчину спасли.

12 января орловские спасатели вытащили из воды провалившегося под лед мужчину. ЧП произошло в Дмитровском районе на пруду близ деревни Горбуновка.

В МЧС позвонил рыбак и сообщил, что пожилой мужчина провалился под лед, но сумел выбраться наружу. Замерзая, он пошел обратно. На место как раз прибыли спасатели, но пенсионер вновь провалился и уже не смог вылезти. Один из пожарных подобрался насколько можно близко и кинул мужчине спасательный круг.

Пожилой мужчина зацепился за него, и его вытащили на берег. Спасенного передали медикам, которые диагностировали «переохлаждение».

ИА «Орелград»