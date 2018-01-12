В Заводском районе Орла отключат воду

Жителям нескольких домов доставят неудобства.

Как сообщили в администрации Орла, 24 января с 9 до 20 часов будет прекращено водоснабжение следующих домов:

— ул. Кромская, 2, 5, 7;

— ул. Комсомольская, 279, 291, 354, 356, 358, 360, 368, 372, 374, 376, 378, 382, 384, 386, 394, 396, 398, 400, 404, 406.

Неудобства связаны с плановыми работами по замене участка водовода по адресу: ул. Комсомольская, д. 360. Для жителей по заявкам будут подвозить воду, для этого необходимо обратиться по телефону: 43-26-89.

ИА «Орелград»