 

В Заводском районе Орла отключат воду

12.1.2018 | 17:38 ЖКХ, Новости

Жителям нескольких домов доставят неудобства.

Как сообщили в администрации Орла, 24 января с 9 до 20 часов будет прекращено водоснабжение следующих домов:

— ул. Кромская, 2, 5, 7;

— ул. Комсомольская, 279, 291, 354, 356, 358, 360, 368, 372, 374, 376, 378, 382, 384, 386, 394, 396, 398, 400, 404, 406.

Неудобства связаны с плановыми работами по замене участка водовода по адресу: ул. Комсомольская, д. 360. Для жителей по заявкам будут подвозить воду, для этого необходимо обратиться по телефону: 43-26-89.

ИА «Орелград»

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