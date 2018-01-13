 

Чиновники рассказали орловцам о работе

13.1.2018 | 14:36 Новости, Общество

Более пяти тысяч орловцев получили «рабочие» консультации в минувшем году.

В минувшем году центры занятости населения региона организовали для жителей работу 656 тематических консультационных пунктов в сельских поселениях, на предприятиях и в организациях. Их посетили 5129 человек. Об этом сообщает управление труда и занятости Орловской области.

— Кроме того, на постоянной основе действуют 167 стационарных информационных консультпунктов в военкоматах, органах социальной защиты населения, зданиях сельских и районных администраций и другое, — добавили в ведомстве. — Информация об услугах службы занятости и курсах обучения регулярно обновляется.

Жителям региона рассказывают о ситуации на рынке труда и знакомят с банком вакансий. Кстати, в 2017 году активное участие в работе консультпунктов принимали главы сельских поселений, которые также отвечали на вопросы жителей.

ИА «Орелград»

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