Орловских чиновников ожидают камеральные проверки

В обладминистрации утверждены правила внутреннего финансового контроля.

Департамент правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области утвердил порядок «проведения анализа осуществления главными администраторами средств областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

Речь идет о бюджетных средствах, которыми распоряжаются структурные подразделения областной администрации – профильные департаменты и управления. Их ожидают плановые камеральные проверки, которые будут проводить сотрудники регионального управления государственного финансового контроля.

«Анализ проводится посредством изучения документов и информации, представленными главными администраторами средств областного бюджета, — говорится в тексте документа. — При проведении анализа исследуется соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения областного бюджета, подготовка и организация мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств».

Кроме того, аудиторы проверят достоверность бюджетной отчетности и соответствие порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам, установленным Министерством финансов РФ. По итогам проверок будут выдаваться заключения, содержащие информацию о нарушениях, если таковые найдутся.

ИА «Орелград»