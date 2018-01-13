СК озвучил версию гибели Валерия Давыдова

Как и сообщалось ранее, парень, скорее всего, сам себе причинил смертельное ранение.

Следственный комитет по Орловской области проводит доследственную проверку по факту гибели 20-летнего члена сборной России по пулевой стрельбе, призера чемпионатов мира и Европы Валерия Давыдова. Об этом сообщили в ведомстве, озвучив предварительную версию смерти спортсмена.

11 января парень находился в Болховском районе дома у знакомой девушки. Выйдя во двор, он причинил себе ранение в голову. В критическом состоянии Валерия Давыдова доставили в местную ЦРБ, где 13 января он скончался.

— В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в СК.

ИА «Орелград»