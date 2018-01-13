 

В Орле открылась школа социального проектирования

13.1.2018 | 15:37 Новости, Образование

Необычная школа будет действовать на базе ОГУ имени Тургенева.

В опорном университете открылась школа социального проектирования. Об этом сообщили в Орловском госуниверситете имени Ивана Тургенева. Программу обучения по основам социального проектирования совместно запустили Центр инноваций в социальной сфере ОГУ и областное управление молодежной политики.

— Многие федеральные эксперты отмечают, что у конкурсных заявок, несмотря на замечательные идеи, низкий уровень подготовки материалов, – рассказала директор центра Анастасия Пилипенко. – Молодежь не всегда может отличить цель от задачи, правильно поставить проблему и оформить смету. Именно поэтому возникла острая необходимость открыть школу социального проектирования.

Орловская область и правительство РФ создают максимально комфортные условиях для реализации самых смелых идей с помощью грантовой поддержки, добавили в вузе. Однако не все перспективные проекты доходят до стадии реализации из-за недостаточной базы знаний у молодежи. Школа призвана помочь в решении этой проблемы.

ИА «Орелград»

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