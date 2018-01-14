Мценских чиновников уличили в «дорожных» нарушениях

УФАС признало мценских чиновников нарушителями закона.

Управление ФАС России по Орловской области вынесло решение по делу в отношении отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района. Под подозрение попали десятки договоров на содержание улично-дорожной сети. Они были заключены с единственными поставщиками в 2016 году. Сумма каждого контракта, как правило, не превышала 100 тысяч рублей. Именно это давало чиновникам право не проводить торги.

Антимонопольная служба внимательно изучила условия всех контрактов и пришла к выводу, что заказы на обслуживание дорог были раздроблены искусственно. Например, чиновники заключили девять договоров на выполнение работ по содержанию участков дороги на улице Школьной в селе Подбелевец. Общая сумма составила 600 тысяч рублей. Но она была разбита на девять контрактов, сумма каждого из которых составляла около 85 тысяч рублей.

При проверке было установлено, что улица Школьная насчитывает всего 27 домов. Длина пролегающей по ней дороге составляет 1,23 километра. Ни в одном документе она не разбита на участки, как это заявили в конкурсной документации чиновники. Но уловка сработала, и все контракты достались одному предпринимателю. Аналогичные нарушения были вскрыты и при заключении контрактов на обслуживание других дорог Мценского района.

УФАС признало факт нарушения закона о защите конкуренции. Мценским чиновникам выдано предписание об устранении нарушений и о недопущении подобного в будущем.

ИА «Орелград»