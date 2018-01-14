Орловцам заплатят за помощь археологам

Утвержден перечень видов оплачиваемых общественных работ.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков утвердил перечень видов оплачиваемых общественных работ на 2018 год. Как уже рассказывал «ОрелГрад», документ прошел общественную экспертизу. Согласно протоколу, предложение и замечаний со стороны жителей региона не поступило.

Перечень содержит 149 видов общественных работ, которые в текущем году безработным гражданам вправе предлагать государственная служба занятости. Так, в него включено благоустройство рынков, автобусных остановок тротуаров и проездных путей, выращивание и уборка сельскохозяйственной продукции, восстановление лесов после пожаров и временные работы по делопроизводству.

В списке широко представлены вспомогательные работы. Они потребуются при восстановлении историко-архитектурных памятников, очистке водоемов и пляжей, при археологических раскопках, вакцинации домашней птицы и животных, газификации жилья, производстве пищевых полуфабрикатов и другом/

ИА «Орелград»