Под Орлом построят картодром

В Ливнах утверждена программа развития социальной инфраструктуры.

Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Ливен на 2018-2027 годы утвердил глава города Николай Злобин. Она будет финансироваться из бюджетов всех уровней. Программа предусматривает строительство футбольного поля с искусственным покрытием размером 110х70 метров, хоккейного корта размером 60х30 метров, баскетбольной площадки в парке ОАО «Промприбор», оборудованного картодрома и судомодельного канала.

Кроме того, планом мероприятий предусмотрено обустройство спортивно-культурно-парковой зоны отдыха «Славянский Сад», строительство многофункционального спортивного комплекса открытого типа, реконструкция летней эстрады в парке культуры и отдыха, скверов имени Поликарпова и Шипунова и многое другое.

По данным администрации Ливен, в городе систематически занимаются физкультурой и спортом более 7,4 тысячи человек, что составляет 15,7 процента населения в возрасте от 3 до 79 лет. В райцентре насчитывается 70 муниципальных спортивных сооружений, в том числе один стадион, 47 плоскостных спортсооружений, 11 спортзалов и плавательный бассейн.

« В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы, состояние которой вызывает серьезную обеспокоенность, — говорится в преамбуле к программе. — Требуется обновление и модернизация спортивного инвентаря и оборудования. Учреждения физической культуры и спорта требуют косметического ремонта».

ИА «Орелград»