Клычков прокомментировал ситуацию с льготными лекарствами

В правительстве были в курсе об их отсутствии.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на пресс-конференции 15 января ответил на вопрос о доследственной проверке по факту необеспечения льготников положенными лекарствами. По словам главы региона, для него эта информация стала «громом среди ясного неба».

— В СМИ это [отложенные 90 рецептов] было подано как особая новость, но для членов правительства это новостью не являлось, — сказал Клычков. — У нас нет формулировки «отложенный пациент». Есть контакт и есть понимание по этому вопросу. Еще до Нового года мы подготовили документацию и уже вышли на закупку.

Ранее по теме:

В Орловской области льготникам не закупили лекарства

В Орле СК начал очередную проверку о льготных лекарствах

ИА «Орелград»