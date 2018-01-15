Клычков ушел от оценки зарубежных счетов Грудинина

Врио губернатора не стал оценивать однопартийца.

На первой пресс-конференции 15 января врио губернатора Орловской области Андрей Клычков не стал оценивать информацию о наличии у кандидата в президенты РФ от партии КПРФ Павла Грудинина зарубежных счетов. Клычков считает, что обработкой подобных данных должна заниматься Центральная избирательная комиссия.

— Я в этой ситуации не хочу становиться арбитром. Есть ЦИК, который проверяет, есть правоохранительные органы, — сказал Андрей Клычков. — Мы всегда во время президентской кампании узнаем много нового о кандидатах, начиная от Владимира Владимировича [Путина] и заканчивая даже Ксенией Анатольевной [Собчак], — заключил врио.

По официальным данным, на момент выдвижения у Павла Грудинина были счета в банке в австрийской Вене. К моменту регистрации коммунист закрыл эти счета.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Орловской области Андрей Клычков был в числе коммунистов, выступивших против выдвижения Павла Грудинина на выборы президента от КПРФ.

ИА «Орелград»