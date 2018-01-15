Орловцев будут штрафовать за крещенское купание в неположенном месте

Об этом сообщили в администрации города.

Мэрия Орла предостерегла жителей города от крещенских купаний в необорудованных местах. За погружение в воду в неофициальной купели можно получить штраф от 1 до 3 тысячи рублей

Единственным оборудованным местом в Орле является купель на Оке возле спасательной станции. В полночь там будет совершен чин Великого освящения воды. Купания продлятся сутки. Возле иордани будут дежурить медработники, полиция и спасатели.

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ИА «Орелград»