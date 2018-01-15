Орловец одолжил у девушки деньги на машину для ее подруги и пропал

Мошенника нашли в столице.

В Москве задержали 33-летнего жителя Глазуновского района Орловской области, подозреваемого в мошенничестве, сообщили в регуправлении МВД.

Его жертвой стала молодая орловчанка. Мужчина одолжил у нее 8 тысяч рублей — их ему якобы не хватало на машину, которую он хотел купить в подарок подруге девушки. После этого орловец пропал, но оставил для следователей зацепку — отпечатки пальцев в доме у дамы.

Мошенник быстро нашелся в базе данных — им оказался ранее судимый житель Глазуновского района. Он был задержан в Москве, где также успел совершить подобное преступление. Мужчину доставили в Орел и арестовали.

ИА «Орелград»