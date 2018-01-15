В Орле девушка лишилась 300 тысяч при продаже гитары

Орловчанка попалась на обман.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который обманом выманил у 25-летней орловчанки 300 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Орловской области.

Девушка захотела продать гитару и разместила объявление в Интернете. С ней связался неизвестный мужчина, попросивший ее «совершить определенные действия с банкоматом». В результате этого он смог снять со счета орловчанки 300 тысяч рублей. Розыском мошенника сейчас занимаются полицейские.

УМВД напоминает жителям области о необходимых мерах осторожности при совершении сделок через Сеть.

ИА «Орелград»